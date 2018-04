Wetter : Nasser Schnee lässt Volieren einstürzen

Enorme Schneemassen haben einen Großteil der Volieren im Vogelpark Marlow einstürzen lassen und die Busse der Sonderlinie für den Müritz-Nationalpark in Waren gestoppt. Der Park ist deshalb gesperrt, wie eine Sprecherin am Sonntag in Marlow erklärte. Seit Samstagabend seien mehr als 30 Zentimeter Neuschnee gefallen. Einige Tiere haben aus den zerstörten Gehegen entkommen können. Der Park habe ein Notfalltelefon geschaltet. Die Höhe des Schadens sei groß, aber noch nicht genau zu beziffern.

von dpa

01. April 2018, 12:53 Uhr

In Waren sagte die Mecklenburg-Vorpommersche Verkehrsgesellschaft (MVVG) die Fahrten mit dem Nationalparkbus ab, weil im Park kaum geräumt sei und große Gefahr durch herabstürzende Äste bestehe. Das Ticket, mit dem Touristen in das Schutzgebiet fahren, startet traditionell zu Ostern.