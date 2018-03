Wetter : Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft: Wälder gesperrt

von dpa

29. März 2018, 11:16 Uhr

Born (dpa/mv) - Wegen akuter Gefahrensituationen durch herabfallende Äste und umbrechende Bäume sind die Wälder im Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft gesperrt worden. Schuld daran sind der Nassschnee und der Wind. Ein sicheres Betreten der Wälder sei nicht möglich, es bestehe Lebensgefahr, sagte Umweltminister Till Backhaus (SPD) am Donnerstag. Nationalparkbesucher sollten sich unbedingt an die Absperrungen halten, um sich nicht in Gefahr zu bringen. Das Nationalparkamt werde die Sperrungen an den Waldeingängen aufheben, sobald ein sicheres Betreten des Waldes wieder möglich ist.