Tourismus : Nationalparks feiern 30. Geburtstag: Empfang am Königsstuhl

Als kurz vor dem Ende der DDR vor 30 Jahren noch 14 Großschutzgebiete ausgewiesen wurden, ist Mecklenburg-Vorpommern am reichsten bedacht worden. Allein drei Nationalparks liegen im Nordosten. In diesem Jahr wird gefeiert, zuerst am Königsstuhl auf Rügen.

von dpa

01. Februar 2020, 13:05 Uhr

Etwa eine Million Menschen besuchen jährlich den durch seine Kreidefelsen am Meer bekannten Nationalpark Jasmund auf Rügen. Er feiert in diesem Jahr, wie die anderen Nationalparks im Osten Deutschlands, sein 30-jähriges Bestehen. Kurz vor Ende der DDR waren allein in Mecklenburg-Vorpommern drei Großschutzgebiete ausgewiesen worden - neben der Halbinsel Jasmund die Vorpommersche Boddenlandschaft und die Müritz-Region. Die Reihe von Veranstaltungen zum 30-jährigen Bestehen begann am Samstag mit einem Neujahrsempfang im Nationalparkzentrum Königsstuhl.

Umweltminister Till Backhaus (SPD) sagte aus Anlass des Jubiläums, in dem Nationalpark sei eine exzellente touristische Infrastruktur aufgebaut worden. Neben modernen Herbergen seien Wander-, Rad- und Reitwege entstanden. Das Nationalparkzentrum Königsstuhl sei eines der beliebtesten und besucherstärksten Umweltbildungszentren bundesweit.

Rund 250 000 Gäste und damit jeder vierte Nationalparkbesucher informierten sich in dem Zentrum, das anstelle einer früheren Militärliegenschaft errichtet wurde und heute von der Umweltstiftung WWF und der Stadt Sassnitz betrieben wird. 2011 seien die alten Buchenwälder des Nationalparks ins Unesco-Weltnaturerbe aufgenommen worden. Damit habe Mecklenburg-Vorpommern auch international Bekanntheit erlangt.

Der Leiter des Nationalparkamts, Gernot Haffner, zieht ebenfalls eine positive Bilanz. 2017 sei der Waldumbau abgeschlossen worden. Nadelbäume wie Fichte, Douglasie und Lärche seien entfernt worden, um dem natürlichen Bewuchs mit Buche, Ahorn und Esche Platz zu machen. In diesem Jahr stehe der Abschluss der Moorrenaturierung bevor.

Zu den nächsten großen Projekten im Nationalpark zählt Haffner den Königsweg, eine schwebende Konstruktion zum 118 Meter hohen Königsstuhl. Das Kreidekliff werde aufgrund der natürlichen Erosion mittelfristig nicht mehr begehbar sein, erläuterte er. Um den Menschen den Königsstuhl dauerhaft erlebbar zu machen, sei eine Brücke zu diesem deutschen Wahrzeichen geplant. Das Projekt ist noch im Genehmigungsverfahren, Bauherr ist die Stadt Sassnitz. Der Nationalpark unterstützt das Projekt. «Optisch schonender kann man das nicht machen», sagte Haffner über den Entwurf.