Naturschutz : Nationalparks haben mit Personalnot zu kämpfen

von dpa

11. März 2019, 07:08 Uhr

Vor Saisonbeginn in den Nationalparks Vorpommersche Boddenlandschaft und Jasmund hat Amtsleiter Gernot Haffner auf die teils prekäre Personalsituation aufmerksam gemacht. Im heißen Sommer 2018 mit den touristischen Rekordzahlen seien sehr viele Menschen in den Parks gewesen. «Jeden Tag mussten unsere Mitarbeiter Leute verwarnen und Platzverweise aussprechen», sagte Haffner vor der Saisoneröffnung am kommenden Dienstag. In den Parks seien 69 Mitarbeiter beschäftigt. Im vergangenen Jahr seien Krankheitsfälle aufgetreten, die nicht kompensiert werden konnten. «Es hat sich gezeigt, dass wir nicht in der Lage waren, immer und an jeder Stelle unsere Aufgabe zu erfüllen», erklärte Haffner. Laut Personalkonzept soll die Mitarbeiterzahl bis 2026/27 auf 61 sinken.