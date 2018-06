Volleyball : Nationalspielerin Geerties verlängert bei Meister Schwerin

Volleyball-Meister SSC Palmberg Schwerin kann zwei weitere Jahre auf die Dienste von Nationalspielerin Jennifer Geerties bauen. Die Kapitänin habe ihren Vertrag bis 2020 verlängert, teilte der Club am Donnerstag mit. «Mir geht’s gut in Schwerin. Ich habe hier super viel Spaß und Erfolg und kann auf einem Top-Niveau spielen. Warum also sollte ich weggehen?», sagte die 24-Jährige.

von dpa

21. Juni 2018, 14:24 Uhr

Geerties spielt seit 2014 für den deutschen Rekordmeister. Die Außenangreiferin hatte maßgeblichen Anteil an zwei deutschen Meistertiteln, dem Gewinn des Supercups 2017 und vier dritten Rängen in europäischen Pokalwettbewerben. «Jennas Rolle im Team verändert sich von Jahr zu Jahr. Sie übernimmt immer mehr Verantwortung, daran wollen wir weiterarbeiten», sagte SSC-Trainer Felix Koslowski.