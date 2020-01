Naturschutz : «Natur Natur sein lassen»: Nationalpark wird 30

von dpa

05. Januar 2020, 08:02 Uhr

Im 30. Jahr nach Gründung des Nationalparks Vorpommersche Boddenlandschaft soll die Beziehung Mensch-Nationalpark im Mittelpunkt des Jubiläumsjahrs stehen. Der Park stehe für steten Wandel, nicht nur an der Küste und den Dünenlandschaften, sagte der Leiter des Nationalparkamts, Gernot Haffner, in Born. So seien bauliche Altlasten entfernt, Moore renaturiert und naturferne Waldbereiche der natürlichen Entwicklung überlassen worden. Bei allem Wandel sei der Grundsatz geblieben, der jedem Nationalpark eigen ist: «Natur Natur sein lassen», sagte Haffner.