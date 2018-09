Naturschutz : Naturpark Feldberger Seenlandschaft mit neuer Spitze

Der Naturpark Feldberger Seenlandschaft hat jetzt eine Frau an der Spitze. Die 35 Jahre alte Diplom-Biologin Anne Petzold ist am Montag in Feldberg (Kreis Mecklenburgischen Seenplatte) feierlich in ihr Amt eingeführt worden. Petzold setzte sich unter etwa 60 Bewerbern auf das Amt als Naturparkleiter durch. Die Neubesetzung war nötig, nachdem der langjährige Leiter Peter Wernicke vor etwa einem Jahr bei einem Freizeitunfall ums Leben gekommen war.

von dpa

10. September 2018, 13:48 Uhr

Petzold hat in Greifswald studiert und war zuletzt wissenschaftliche Mitarbeiterin für Artenschutz im Biosphärenreservat Südost-Rügen.

Das 340 Quadratkilometer große Naturparkgebiet liegt an der Grenze zu Uckermark und Schorfheide und gilt als beliebtes Naherholungsgebiet vor allem für Berliner und Brandenburger. Die reizvolle Seen- und Waldlandschaft hatte unter anderem Horst Köhler in seiner Zeit als Bundespräsident besucht. Zu den seltenen Tierarten, die hier leben, gehören Schrei-, See- und Fischadler, Schwarzstorch und das Naturpark-Wappentier, der Fischotter.