Notfälle : Naturpark trauert um Leiter Peter Wernicke

Der Naturpark Feldberger Seenlandschaft (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) trauert um seinen langjährigen Leiter und Tierfotografen Peter Wernicke. Der 58 Jahre alte Naturschutz-Fachmann wurde nach einem Angelausflug auf dem Thurower See vor wenigen Tagen tot geborgen, wie eine Sprecherin der Naturparkverwaltung am Mittwoch sagte. Die Polizei geht in dem Fall von einem tragischen Unglück aus. Der 58-Jährige war am 3. September mit einem Faltboot und Angelausrüstung auf dem See unterwegs gewesen und dann vermisst worden. Sein Leichnam wurde am Freitag entdeckt.