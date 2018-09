Natur : Naturparkzentrum Karower Meiler wird modernisiert

Das Besucherzentrum des Naturparks Nossentiner/Schwinzer Heide in Karow (Kreis Ludwigslust-Parchim) wird rundum erneuert und modernisiert. Der Umbau des Karower Meilers beginnt am 10. September und kostet rund 120 000 Euro, die aus EU-Mitteln kommen, wie Naturparkleiter Ralf Koch am Donnerstag erklärte. So sollen neben den präparierten Seeadlern, Kranichen und Fischottern unter anderem interaktive Elemente zu den Themen Moore, Wasser und Wald eingebaut werden. Im Außengelände an der Bundesstraße 192 sollen bis Ende September zudem Wasserspielmöglichkeiten entstehen. Den einsam gelegenen Meiler, der vor 15 Jahren entstand, besuchen jährlich rund 15 000 Gäste.

von dpa

06. September 2018, 12:39 Uhr

Wo auf sumpfigen Orchideenwiesen schwere Landmaschinen nicht mehr genug Halt finden, werde der Naturpark zudem die Landschaftspflege mit Spezialtechnik übernehmen. Das betreffe die Nordufer vom Plauer und vom Fleesensee sowie die Glaver Koppel am Krakower Obersee.

Der Naturpark ist mit etwa neun Einwohnern pro Quadratkilometer sehr dünn besiedelt. Er umfasst fast 36 000 Hektar in den Kreisen Ludwigslust-Parchim, Rostock und Mecklenburgische Seenplatte. Die Region rund um den Plauer, den Drewitzer und die Krakower Seen gilt als Rückzugsort vieler seltener Tiere und Pflanzen darunter Wisente, Schwarzspecht, Seeadler, Kraniche, Rauhfußkauz, Rohrdommel und Fischotter.