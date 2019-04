Museen : Nautineum Stralsund öffnet nach der Winterpause wieder

von dpa

30. April 2019, 14:22 Uhr

Das Museum Nautineum in Stralsund startet am 1. Mai in die neue Saison. Bis Ende Oktober sollen auf der Insel Dänholm täglich die Ausstellungen zur Meeresforschung und Fischerei zu sehen sein - darunter ein alter Fischerschuppen, das begehbare Unterwasserlabor Helgoland und mehrere Fischkutter. Die 14 Meter hohe Bootshalle beherbergt ausgediente Arbeitsboote der vorpommerschen Küstenfischer. Auf dem Freigelände sieht man Seezeichen und historische Bootsmotoren. Im Juni feiert das Nautineum als einer von vier Standorten des Deutschen Meeresmuseums Stralsund seinen 20. Geburtstag, teilte das Haus am Dienstag mit. Aus diesem Anlass werde am 13. Juni eine Sonderausstellung mit dem Titel «Die Heimat der Fische» eröffnet, die Farbholzschnitte zeigen werde.