Medien : NDR-Landesrundfunkrat wählt Fred Mrotzek zum Vorsitzenden

Der neue NDR-Landesrundfunkrat Mecklenburg-Vorpommern hat Fred Mrotzek von der Gemeinschaft ehemaliger politischer Häftlinge zu seinem Vorsitzenden gewählt. Stellvertreterin wurde Heike Müller vom Bauernverband Mecklenburg-Vorpommern, wie der NDR am Dienstag in Schwerin mitteilte. Der Landesrundfunkrat überwacht die Radio- und Fernseh-Landesprogramme und berät die Landesfunkhausdirektion in allen Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung. Die Wahl des Gremiums findet alle fünf Jahre statt. Der Landesrundfunkrat hat elf Mitglieder.

von dpa

erstellt am 13.Jun.2017 | 16:30 Uhr