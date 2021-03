Wetter : Nebel, Regen und Schneeregen in Mecklenburg-Vorpommern

Regen, Nebel und Schnee sorgen in den kommenden Tagen für ungemütliches Wetter in Mecklenburg-Vorpommern.

Schwerin | Der Mittwoch startet trüb, mit Nebel und Hochnebel an der Küste, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt. Im Süden des Landes wird es ab dem Nachmittag sonniger. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 5 Grad an der Ostsee und 13 Grad im Landesinneren. Nachts zieht es sich dann überall wieder zu, und es kommt zu Regen und Schneeregen. Am Donnerst...

