Tourismus : Negast am Radfernweg Hamburg-Rügen bekommt Touristen-Info

Am Radfernweg Hamburg-Rügen entsteht in Negast bei Stralsund eine Tourismus-Informationsstelle. Baubeginn für das 452 000 Euro teure Vorhaben war am Freitag, wie das Wirtschafts- und Tourismusministerium mitteilte. Knapp 407 000 Euro kämen vom Land. Die Tourist-Information soll eine behindertengerecht zugängliche Aussichtsplattform und einen Ausstellungsraum erhalten. Der Radwanderweg auf einer ehemaligen Bahntrasse werde auch gerne von Einheimischen für Ausflüge genutzt, hieß es.

von dpa

08. Mai 2020, 15:41 Uhr

Der Radweg Hamburg-Rügen ist 525 Kilometer lang und führt unter anderem über Schwerin, Güstrow und Stralsund bis nach Sassnitz. Laut Ministerium bietet Mecklenburg-Vorpommern Radlern neun Radfernwege mit etwa 2300 Kilometern Länge sowie 21 Rundrouten zwischen 100 und 400 Kilometern Länge. Insgesamt stehen Radfahrern im Land demnach rund 5100 Kilometer touristisch ausgeschilderte Radrouten zur Verfügung, außerdem rund 1900 Kilometer Radwege entlang von Straßen.