Kirche : Neu gegründeter Caritasverband feiert Start in Schwerin

Der neu gegründete Caritasverband für den Norden hat am Samstag mit einem Gottesdienst in Schwerin seinen offiziellen Start gefeiert. Zu dem Pontifikalamt in der Katholischen Kirche St. Andreas mit Erzbischof Stefan Heße, Weihbischof Horst Eberlein und dem Präsidenten des Deutschen Caritasverbandes, Peter Neher, kamen rund 300 Gäste aus Kirche, Politik und Gesellschaft.

08. September 2018, 14:07 Uhr

Schwerin ist Dienstsitz des neuen Wohlfahrtsverbandes, zu dem sich im April die zuvor eigenständigen Caritasverbände Hamburg, Mecklenburg, Schleswig-Holstein und Lübeck zusammengeschlossen haben. Der Zusammenschluss sollte den Verband effizienter machen. Weite Wege, wenig Katholiken und geringe Kirchensteuern erforderten eine Umstrukturierung. Die «Caritas im Norden» beschäftigt nach eigenen Angaben rund 2000 hauptamtliche Mitarbeiter in 180 Einrichtungen.

Im Bistumsbereich Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg leben rund 402 000 Katholiken, etwa 1900 weniger als im Jahr zuvor. Zu Rückgängen kam es dabei nur im Westen, in Mecklenburg stieg die Zahl der Katholikenzahl leicht um 70 Mitglieder auf 40 538 an. Die Katholiken im Landesteil Vorpommern sind dabei nicht berücksichtigt, sie gehören zum Erzbistum Berlin.