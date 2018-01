Kommunen : Neubau, Sanierung: Greifswald investiert 76 Millionen Euro

Schulen, Archiv und ein Technologiezentrum: Die Hansestadt Greifswald investiert in diesem und den nachfolgenden Jahren rund 76 Millionen Euro in Bauvorhaben. Größtes Einzelprojekt ist das Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie, in das die Stadt mit Landeshilfe rund 32 Millionen Euro investiert. Baubeginn für das Forschungs- und Gründerzentrum ist voraussichtlich Ende des Jahres, wie die Stadtverwaltung am Donnerstag mitteilte.