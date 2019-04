Kommunen : Neubrandenburg baut millionenschweres neues Wasserwerk

Neubrandenburg investiert mehr als drei Millionen Euro in eine modernere Wasserversorgung. Im Westen der drittgrößten Stadt Mecklenburg-Vorpommerns werde ein neues Wasserwerk gebaut, teilte die Sprecherin der Neubrandenburger Stadtwerke (neu.sw) GmbH, Steffi Schwabbauer, am Samstag mit. Das neue Wasserwerk koste 3,2 Millionen Euro und diene der Trinkwasserversorgung von rund 78 000 Menschen, die die Stadtwerke in der Region versorgen. Der Neubau sei nötig, weil das Vorgängerwerk nach rund 40 Jahren verschlissen sei und nicht mehr modernisiert werden könne.

von dpa

06. April 2019, 10:17 Uhr

Neu.sw ist eine städtische Tochterfirma, der größte Energieversorger der Region und hat rund 530 Mitarbeiter. Der Wasserwerkneubau soll mit der symbolischen Grundsteinlegung am 12. April starten und bis 2021 am Netz sein, wie Schwabbauer sagte. Neubrandenburg hat rund 65 000 Einwohner und ist Kreisstadt des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte.