Brände : Neubrandenburg: Brand in leerstehender Veranstaltungshalle

27.Okt.2017

In einer seit längerem leerstehenden Veranstaltungshalle in Neubrandenburg ist am Freitag ein Brand ausgebrochen. In der sogenannten BAZ-Halle hätten die Holztäfelung der Wände und dort angebrachte Tarnnetze Feuer gefangen, teilte die Polizei mit. Die Feuerwehr habe den Brand unter Kontrolle bringen können. Die Höhe des entstandenen Schadens war zunächst unbekannt. Die Kriminalpolizei ermittelt.

