Kriminalität : Neubrandenburg: Karl-Marx-Denkmal mit roter Farbe beschmiert

Unbekannte haben das umstrittene Karl-Marx-Denkmal in Neubrandenburg mit roter Farbe beschmiert. Wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag sagte, hat ein Passant den Vorfall am frühen Morgen bemerkt und gemeldet. Nach ersten Ermittlungen könnte ein Farbbeutel auf den Kopf des Denkmals geworfen worden sein, der entzwei ging und die Farbe sei heruntergelaufen. Hinweise auf einen politischen Hintergrund gebe es bisher nicht. Die Polizei ermittelt wegen Verdachts der Sachbeschädigung.

von dpa

30. Juli 2020, 12:18 Uhr