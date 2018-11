Geschichte : Neubrandenburg: Kirchenbibliotheken kommen zurück

Zwei wertvolle historische Büchersammlungen - Kirchenbibliotheken aus Neubrandenburg und Altentreptow - kommen nach ihrer Restaurierung schrittweise nach Neubrandenburg. Die ersten Exemplare, die jahrelang nach Rostock ausgelagert waren, werden an diesem Freitag in der Regionalbibliothek vorgestellt, wie die Stadt Neubrandenburg am Dienstag mitteilte. Die Sammlungen haben mehr als 1200 Bücher, Drucke und Dokumente, die bis ins 15. Jahrhundert reichen.

von dpa

27. November 2018, 17:48 Uhr

Eine besondere Odyssee hat die Neubrandenburger Sammlung hinter sich. Sie gehörte früher zur St. Marienkirche, die 1945 weitgehend zerstört wurde und bis 1975 eine Ruine war. Die Kirchenbibliothek überstand dies, wurde aber 1977 nach Schwerin und 1986 in die Nikolaikirche nach Rostock ausgelagert. Für das Projekt stellen die Nordkirche, das Land und die Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung insgesamt rund 60 000 Euro zur Verfügung.

Ziel ist es, kirchliche Buchbestände in ihrem regionalen Kontext benutzbar und erlebbar zu machen. Die Bücher aus Altentreptow waren aufgrund der Lagerung gefährdet. Zu der Sammlung gehört auch ein Buch von Johannes Bugenhagen (1485-1558), der als Reformator Pommerns gilt.