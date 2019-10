Geschichte : Neubrandenburg und Schwerin erinnern an große Proteste 1989

An die großen Demonstrationen im Herbst 1989 im Norden wird jetzt in Neubrandenburg und Schwerin erinnert. So plant Neubrandenburg ab Montag eine ganze Themenwoche, zu der eine Fotoschau über den Wandel der Stadt, ein Filmabend mit der letzten Präsidentin der DDR-Volkskammer Sabine Bergmann-Pohl und die Einweihung einer Erinnerungstafel gehören, wie eine Stadtsprecherin am Sonntag mitteilte. Am 24. Oktober soll es eine Festveranstaltung geben, die an die erste Großdemonstration vor 30 Jahren in der früheren DDR-Bezirksstadt erinnern wird.

von dpa

20. Oktober 2019, 19:58 Uhr

Damals waren mehr als 20 000 Menschen in Neubrandenburg unter dem Motto «Keine Gewalt» gegen die Alleinherrschaft der SED und die Überwachung durch die Staatssicherheit auf die Straßen gegangen. Eine Woche später waren es 1989 bereits 30 000 Demonstranten.

In Schwerin wird am 23. Oktober an die erste «Montagsdemonstration» vor 30 Jahren erinnert. Damals hatten etwa 40 000 Menschen friedlich für Reformen in der DDR demonstriert. In Schwerin wird dazu unter anderem Ex-Bundespräsident Joachim Gauck erwartet, wo er im Dom die Festrede halten soll. Gauck hatte die friedliche Revolution 1989 als Pfarrer in Rostock miterlebt und mitgestaltet.