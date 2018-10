Kommunen : Neubrandenburg will weiter wachsen

Die Stadt Neubrandenburg hat die Hälfte ihrer Altschulden abgebaut und will weiter wachsen. «Mein Ziel sind 70 000 Einwohner bis 2030», erklärte Oberbürgermeister Silvio Witt (parteilos) am Donnerstag vor den Stadtvertretern in einer «Bilanz zur Halbzeit» der Amtsperiode. Dazu sollen in Kürze viele neue Wohnungen, Spiel- und Freizeitplätze gebaut, neue Gewerbeflächen erschlossen und Schulen modernisiert werden. «Das Motto heißt: «Neubrandenburg 70 000 - mehr Bühne fürs Leben»», erklärte das 40-jährige Stadtoberhaupt.

von dpa

25. Oktober 2018, 16:21 Uhr

Neubrandenburg ist mit mehr als 65 000 Einwohnern die nach Rostock und Schwerin größte Stadt im Nordosten. Die Ex-DDR-Bezirksstadt hatte 1990 noch mehr als 90 000 Bewohner. Nach einem großen Aderlass wächst die Einwohnerzahl seit drei Jahren wieder.

«Die Stadt hat an vielen Stellen ihr Gesicht verändert und ist schöner geworden», sagte Witt, der seit 2015 im Amt ist. Durch wirtschaftliche Stärke und mit Hilfe des Landes würden die Altschulden, die 2016 noch bei 93 Millionen Euro lagen, bis 2019 halbiert sein. Man habe die Erwartung, dass das Land das Oberzentrum stärker bei Veranstaltungen und Ansiedlungen von Landes- und Bundesbehörden berücksichtigt.

Hauptgrund für steigende Bewohnerzahlen sind der Zuzug von mehreren Tausend Menschen im Jahr, darunter viele Migranten, und mehr Geburten. Witt hatte im Zuge der Flüchtlingskrise 2015 aufgerufen, den Strom der Zuwanderer als Chance zu begreifen.