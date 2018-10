Denkmäler : Neubrandenburg will Wiekhäuser sanieren und wieder aufbauen

Die Stadt Neubrandenburg will eines ihrer Aushängeschilder - die Wiekhäuser in der Stadtmauer - sanieren und komplettieren. Das sieht eine Konzeption vor, über die die Stadtvertreter an diesem Donnerstag beraten, wie am Mittwoch eine Stadtsprecherin sagte. Die Fachwerkbauten zieren die 2,3 Kilometer lange, denkmalgeschützte mittelalterliche Stadtmauer, die mit ihren Toren und Türmen als wichtigste Sehenswürdigkeit Neubrandenburgs gilt. Die Wehranlage mit grünem Wall ist mehr als 700 Jahre alt.

von dpa

24. Oktober 2018, 12:20 Uhr

In der Mauer gibt es 25 Wiekhäuser, 26 ehemalige Standorte könnten dazu wieder bebaut werden, wie das Konzept vorsieht. Nach ersten Schätzungen würde allein die Sanierung der bestehenden Wiekhäuser rund 3,7 Millionen Euro kosten. Das Konzept sieht auch eine Nutzung durch Privatleute über Erbbaurecht vor. Die Linke will mit einem Änderungsantrag erreichen, dass jeder Vertrag der Stadtvertretung vorgelegt werden muss. Neubrandenburg ist mit mehr als 65 000 Einwohnern nach Rostock und Schwerin die größte Stadt im Nordosten.