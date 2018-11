Wirtschaftspolitik : Neubrandenburger IHK kritisiert weitere Steuererhöhung

Die Neubrandenburger Industrie- und Handelskammer (IHK) kritisiert Pläne der Hansestadt Greifswald, die Gewerbesteuer «auf einen Spitzenwert» zu erhöhen. Die geplante Erhöhung der Hebesätze der Gewerbesteuer von 425 auf 450 Prozent wäre der höchste Wert bei einer größeren Stadt im Osten und benachteilige die Firmen, die mit ihren Produkten und Dienstleistungen im europäischen Wettbewerb stehen, teilte die IHK am Freitag mit. Die Stadtvertreter in Greifswald wollen an diesem Montag über die Erhöhung abstimmen.

von dpa

23. November 2018, 12:21 Uhr

Wegen der «sehr guten wirtschaftlichen Lage» habe die Stadt schon hohe Steueraufkommen, die sich 2017 auf 17 Millionen Euro bei der Gewerbesteuer beliefen, und wolle das weiter steigern. Investoren würden bei Standortentscheidungen von so hohen Hebesätzen der Gewerbesteuer aber abgeschreckt. Im Osten des Landes seien Hebesätze jenseits der 400 Prozent-Marke bisher die Ausnahme.

In Mecklenburg-Vorpommern liegen die Hebesätze unter anderem in Schwerin und Wismar bei 450 Prozent, Stralsund habe 445, Neubrandenburg 440, Güstrow 340 und Waren an der Müritz 320 Prozent. Nur Rostock liegt noch höher: 465 Prozent.