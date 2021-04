Kriminalität : Neubrandenburger verliert 25 000 Euro bei Anlagebetrug

Ein 48 Jahre alter Mann aus Neubrandenburg hat bei einem Anlagebetrug via Internet 25 000 Euro verloren.

Neubrandenburg | Wie ein Polizeisprecher am Sonntag erklärte, hat der Geschädigte den Fall am Sonntag angezeigt. Nach eigenen Angaben hatte der Mann im Januar ein Internet-Handelskonto bei angeblichen Brokern eröffnet, um in Bitcoins investieren zu können. Dabei habe er insgesamt rund 25 000 Euro überwiesen und sei telefonisch immer wieder auf Gewinne und lohnende Inv...

