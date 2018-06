Kommunen : Neubrandenburgs Haushalt für 2018 genehmigt

Für Neubrandenburg ist die Zeit der vorläufigen Haushaltsführung beendet: Das Innenministerium habe den Haushalt 2018 genehmigt, teilte eine Ministeriumssprecherin am Montag mit. Die Kreisstadt des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte könne nun beschlossene Investitionsvorhaben umsetzen. Auch in diesem Jahr strebe Neubrandenburg Überschüsse an, um Schulden abzubauen.

von dpa

11. Juni 2018, 11:20 Uhr

Bereits im vergangenen Jahr hatte die Stadt mit dem Ministerium eine Konsolidierungsvereinbarung geschlossen, in der Ziele vereinbart wurden, um bis 2027 schuldenfrei zu sein. «Wenn der Konsolidierungskurs weiterhin so konsequent fortgesetzt wird, bin ich zuversichtlich, dass der Haushaltsausgleich bereits vor 2027 erreicht wird», sagte Innenminister Lorenz Caffier (CDU).

Wenn die Stadt die vereinbarten Ziele erreiche, erhalte sie vom Land bis zu 27 Millionen Euro aus dem Haushaltskonsolidierungsfonds. Von dieser Summe seien bereits 8,1 Millionen ausgezahlt worden, hieß es. Derzeit hat Neubrandenburg laut Ministeriumsangaben noch 78,3 Millionen Euro Schulden (2017: 88,5 Millionen).