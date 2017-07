Kunst : Neue Ausstellung in Ahrenshoop: «Ikemura und Nolde»

vergrößern 1 von 1 Foto: Stefan Sauer 1 von 1

Ahrenshoop (dpa/mv) - Das Kunstmuseum Ahrenshoop hat am Freitag die Bilder der Ausstellung «Ikemura und Nolde» vorgestellt. Dort sind bis zum 8. Oktober rund 36 Arbeiten der aus Japan stammenden Künstlerin Leiko Ikemura und neun Werke des Malers Emil Nolde zu sehen. Die in Berlin und in Köln lebende Schweizerin Leiko Ikemura habe sich eine Eigenständigkeit in der Kunst der Gegenwart erarbeitet, sagte die künstlerische Leiterin des Museums, Katrin Arrieta. Neben der Auseinandersetzung mit der Andersartigkeit ihres künstlerischen Ursprungs sei auch die Beschäftigung mit künstlerischen Positionen der klassischen Moderne in Europa bedeutsam, hieß es. In Ikemuras Werk fänden sich bemerkenswerte Parallelen zu Themen und Motiven Noldes (1867-1956).

Ikemura und Nolde

von dpa

erstellt am 14.Jul.2017 | 13:10 Uhr