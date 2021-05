Verkehr : Neue Bahnlinie zwischen Stralsund und Greifswald

Am 13. Juni wird die neue Bahnlinie RE 7 zwischen Stralsund und Greifswald ihren Betrieb aufnehmen.

Stralsund | Fünf zusätzliche Züge werden dann täglich zwischen den beiden Hansestädten verkehren, wie das Infrastrukturministerium am Sonntag in Schwerin mitteilte. Fernverkehrszüge, die ab Stralsund Richtung Hamburg und in das weitere Bundesgebiet unterwegs sind, sind dann deutlich besser von Greifswald aus zu erreichen. Es werden Züge mit je zwei Doppelstockwag...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.