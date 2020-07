Bahn : Neue Dienstkleidung und erstmals ICE von Stuttgart bis Rügen

In diesem Sommer fährt zum ersten Mal ein ICE von Stuttgart direkt nach Rügen. Der Schnellzug startet früh morgens in der südwestlichen Metropole und hält unter anderem in Heilbronn, Kassel und Berlin, bis er nachmittags das Ostseebad Binz erreicht, wie die Deutsche Bahn mitteilt. Die Züge fahren ab sofort freitags und samstags, die Rückfahrten beginnen in Binz samstags und sonntags jeweils am späten Vormittag. Die direkte Verbindung besteht bis zum 19. September.

von dpa

31. Juli 2020, 07:00 Uhr