Agrar : Neue Düngeverordnung: Was ändert sich im Ökolandbau?

Die neue Düngeverordnung bringt Änderungen für den Ökolandbau mit sich. Was Biobauern zu berücksichtigen haben, will die Landesforschungsanstalt auf einer Vortragsveranstaltung am 1. Februar in Güstrow erörtern, teilte das Agrarministerium am Mittwoch mit.