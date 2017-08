Ausbildung : Neue Erzieherausbildung hat noch Plätze frei

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Wolf 1 von 1

Im Unterschied zur vierjährigen schulische Ausbildung, die zur Betreuung von 0- bis 27-Jährigen befähigt, wird für die neue Ausbildung eine Vergütung gezahlt. Die Auszubildenden brauchen eine Kita oder einen Hort als Ausbildungsbetrieb. Sechs Bewerber seien noch auf der Suche, hieß es.

Mit der neuen Ausbildungsform reagiert das Land auf den steigenden Bedarf an Fachkräften, sagte Bildungsministerin Birgit Hesse (SPD). Die 90 Azubis machen laut Ministerium 10,8 Prozent der jungen Leute aus, die im Land insgesamt in der Erzieherausbildung sind. Im vergangenen Schuljahr waren an den öffentlichen Beruflichen Schulen für Sozialwesen 832 Schüler in der klassischen Erzieherausbildung eingeschrieben. Eine fast ebenso hohe Schülerzahl ist an privaten Schulen in der Erzieherausbildung.

Die Linksfraktion im Landtag bemängelte, dass die neuen, nur zu 72 Prozent ausgelastete Erzieherklassen kaum helfen würden, den Fachkräftemangel an den Kitas zu beheben. Die Ausgestaltung der Ausbildung sei unausgegoren, den Schulen fehlten Fachlehrer.

von dpa

erstellt am 22.Aug.2017 | 16:41 Uhr