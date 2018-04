Luftverkehr : Neue Flugzeuge für Lufthansa-Flugschule in Laage

von dpa

16. April 2018, 06:58 Uhr

Beim Flugausbilder Lufthansa Aviation Training (LAT) am Flughafen Rostock-Laage werden am Montag fünf neue Schulungsflugzeuge in Dienst gestellt. Sie ersetzen die rund zehn Jahre alten Ausbildungsflugzeuge vom Typ Piper PA-44. Die zweimotorigen Propellermaschinen vom Typ Diamond DA-42 und zwei zusätzliche Simulatoren haben früheren Angaben zufolge zusammen rund zehn Millionen Euro gekostet. In Laage absolvieren Flugschüler die Ausbildung für das Fliegen von zweimotorigen Maschinen und den Instrumentenflug. Die Diamond DA-42 ist ein Propellerflugzeug der neuesten Generation. Sie verfügt über zwei je 168 PS starke Dieseltriebwerke und bietet Platz für vier Personen. Die Investition sehe LAT als «besonderes Bekenntnis» zum Laager Standort.