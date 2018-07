Medien : Neue Folgen von «Neues aus Büttenwarder»

von dpa

15. Juli 2018, 12:53 Uhr

Sommerzeit ist Drehzeit für das «Büttenwarder»-Team: In den vergangenen sechs Wochen sind sechs neue Folgen der NDR-Kultserie im Kreis Stormarn in Schleswig-Holstein entstanden, wie der NDR am Sonntag mitteilte. Wie gewohnt versuchten die Helden der Serie, Kurt Brakelmann (Jan Fedder) und Adsche Tönnsen (Peter Heinrich Brix), dem Schicksal ein Schnippchen zu schlagen. Aufregung herrscht den Angaben zufolge zum Beispiel, als Adsche plötzlich an der Landstraße einen verunglückten und unbewachten Werttransporter voller Gold findet und dabei unverhofft ein alter Bekannter aus Jugendtagen auftaucht. Die moralischen Festen des fiktiven Ortes Büttenwarder kommen ins Wanken, als am Dorfrand ein Wohnmobil mit einer roten Laterne auftaucht. Die neuen Folgen sollen im Weihnachtsprogramm des NDR-Fernsehens laufen.