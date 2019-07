Tourismus : Neue Hinweisschilder an der Darß-Zingster Boddenkette

Die Boddengewässer sind hochsensible Biotope und Lebensräume für Tiere und Pflanzen. Sie sollen noch besser geschützt werden, findet die Umweltschutzorganisation WWF.

von dpa

11. Juli 2019, 07:08 Uhr

In den Häfen rund um die Darß-Zingster Boddenkette, im Westen Rügens und auf Hiddensee werden Hinweistafeln für das Befahren der Boddengewässer aufgestellt. Im Rahmen des Projekts «Schatz an der Küste» hat die Umweltschutzorganisation WWF Deutschland Empfehlungen für die Boddengewässer zwischen Fischland und Rügen erarbeitet und Informationsmaterial für Wassersportler und Angler erstellt. Diese Hinweise sollen Wassersportlern helfen, naturschutzgerecht in den Bodden zu navigieren, sagte Florian Hoffmann vom WWF. Zudem wurden Faltblätter gedruckt und in den Häfen, Kurverwaltungen und Angelläden ausgelegt.

Grundlage für das Informationsmaterial seien Karten des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH). Im Projekt «Schatzküste» wurden daraus Empfehlungen für das Befahren der Boddengewässer außerhalb des Nationalparks Vorpommersche Boddenlandschaft erarbeitet.

«Die Natur kennt keine Schutzgebietsgrenzen», betonte Hoffmann. In einer Studie seien die schutzwürdigsten Wasserflächen im Projektgebiet ermittelt worden. Dabei sei herausgekommen, dass die südöstlichen Uferbereiche des Barther Boddens und das südliche Ufer der Grabow wichtige Vogelrastgebiete sind. Diese Uferbereiche seien in der Karte farblich dargestellt.

«Die Regelungen und Empfehlungen sind teils komplex», sagte Hoffmann. Die guten Erfahrungen mit dem Greifswalder Bodden hätten den WWF motiviert, eine entsprechende Seekarte mit Befahrensregeln für die Darß-Zingster Boddenkette zu erarbeiten.