Kirche : Neue Kapelle im Waldecker Gefängnis wird eingeweiht

von dpa

02. April 2018, 08:27 Uhr

In der Justizvollzugsanstalt Waldeck bei Rostock wird heute die neue Kapelle eingeweiht. Dazu werden neben Justizministerin Katy Hoffmeister (CDU) auch der Landesbischof der Nordkirche, Gerhard Ulrich, erwartet. In den vergangenen Jahren mussten die Gottesdienste in einem Besuchsraum der JVA abgehalten werden. Da dies nicht mehr möglich war, wurde der ehemaligen Raum der Anstaltsbibliothek für die Einrichtung der Kapelle ausgesucht. In den vergangenen vier Jahren wurde der Raum unter freiwilliger Mitarbeit von Gefangene umgebaut. In den landesweit fünf Gefängnissen sind nach Angaben des Justizministeriums drei Seelsorger der katholischen Kirche sowie vier Seelsorger der Nordkirche ständig im Einsatz. Aktuell leben in den Anstalten rund 1050 Gefangene.