Kriminalität : Neue Masche: Trickdiebe besprühen Opfer mit Farbe

von dpa

06. Juni 2018, 12:25 Uhr

Die Polizei hat vor einer neuen Trickdieb-Masche gewarnt. Unbekannte besprühten am Dienstag in Parchim ein älteres Ehepaar von hinten unbemerkt mit Farbe, wie die Polizeiinspektion Ludwigslust am Mittwoch mitteilte. Erst auf einem Parkplatz hätten die Eheleute beim Einsteigen in ihr Auto die Farbattacke bemerkt. Ganz plötzlich sei dann eine fremde Frau aufgetaucht und habe dem Ehepaar beim Säubern der Kleidung geholfen. Ein mutmaßlicher Komplize der Frau habe in der Zeit begonnen, unbemerkt das Auto der Eheleute zu durchwühlen. Ein Passant habe das Treiben der Trickdiebe bemerkt und sei eingeschritten. Die Diebe seien geflüchtet. Im Auto fehlte nach ersten Ermittlungen nichts.