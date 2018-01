Prozesse : Neue Missbrauchsvorwürfe gegen Jugendtreff-Mitarbeiter

von dpa

Jetzt werden vom 9. Januar an Vorwürfe verhandelt, die während und nach diesem Prozess bekannt geworden sind. Opfer weiterer mutmaßlicher sexueller Missbrauchshandlungen hätten sich offenbart, teilte das Landgericht Schwerin mit.

Die neuerliche Anklageschrift listet den Angaben zufolge 31 Straftaten an fünf Kindern in den Jahren 2010 bis 2015 auf. Es geht demnach unter anderem um schweren sexuellen Missbrauch, Verbreitung pornografischer Schriften und Nötigung.

Der Mann war Mitbegründer der privaten Initiative «Power for Kids» in einem Plattenbaugebiet. Im August 2015 wurde er verhaftet. Das Jugendamt der Stadt Schwerin geriet in die Kritik, weil es bereits sieben Monate zuvor Hinweise auf Missbrauch in dem Verein erhalten, jedoch nicht die Polizei eingeschaltet hatte. Im Juni 2016 wurde der Jugendtreff geschlossen.