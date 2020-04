Gesundheit : Neue Mobilitätskonzepte auf dem Land

Für die Regionen Tribsees, Malchin und Friedland/Woldegk sucht die Forschungsgesellschaft Wismar nach neuen Mobilitätskonzepten. Untersucht werden soll, wie Bürger ohne Auto zu Schulen, Arztpraxen, Kultureinrichtungen und Geschäften in der Stadt kommen können, teilte das Verkehrsministerium in Schwerin am Montag mit. Das Ministerium finanziert das Projekt mit 220 000 Euro.

von dpa

20. April 2020, 16:44 Uhr

Mobilität sei unabdingbar, um allen die Chance zur sozialen Teilhabe zu eröffnen, hieß es. Sie bilde außerdem die Basis für die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Gesellschaft. Das Modellprojekt soll Lösungen finden, die von den Regionen nach Auslaufen der Förderung aus eigener Kraft finanziert werden können, betonte Verkehrsminister Christian Pegel (SPD).

Die Überlegungen für Tribsees (Landkreis Vorpommern-Rügen) setzten bei den Wünschen der Bürger für ihren Freizeitverkehr an: So soll Kindern und Jugendlichen geholfen werden, zum Sport, zum Musikunterricht oder ins Schwimmbad zu kommen. Auch der Museums-, Theater- oder Restaurantbesuch soll allen ermöglicht werden. Dazu könnten, so die Idee, Fahrzeuge unterschiedlicher Herkunft genutzt werden, zum Beispiel aus Fuhrparks von Firmen.

Friedland und Woldegk (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) wollen den Angaben zufolge gemeinsam mit einem ortsansässigen Fuhrunternehmen zusätzliche Bus-Schleifen auf bestehenden Linien anbieten, mit denen die Busse Abstecher zu Zielen machen, die nicht an der Hauptlinie liegen. Die Region Malchin (Mecklenburgische Seenplatte) möchte einen Liniendienst aus den umliegenden Dörfern in die Stadt organisieren. Damit soll auch dem örtlichen Einzelhandel geholfen werden.