Kirche : Neue Nordkirchensynode vor ihrer ersten Sitzung

von dpa

15. November 2018, 05:58 Uhr

Die neu gewählte Synode der Nordkirche kommt heute in Lübeck-Travemünde zu ihrer ersten Sitzung zusammen. Zu Beginn müssen die 156 Kirchenparlamentarier ein Präsidium wählen. Der bisherige Präses, der Schleswig-Holsteinische Landtagsabgeordnete Andreas Tietze (Grüne), will Beobachtern zufolge erneut für das Amt kandidieren. Der Sprecher der Nordkirche wollte das zunächst nicht kommentieren. Vor Beginn der konstituierenden Sitzung versammeln sich die Synodalen zu einem Gottesdienst in der Travemünder St. Lorenz-Kirche. Auf dem Programm der dreitägigen Synodentagung steht auch die Verabschiedung des Haushalts der Nordkirche für 2019.