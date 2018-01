Parteien : Neue Partei gründet sich in Mecklenburg-Vorpommern

von dpa

20. Januar 2018, 12:37 Uhr

Vier Monate nach der Abspaltung von der AfD haben sich Politiker um den Landtagsabgeordneten Bernhard Wildt zur Gründung der Partei Bürger für Mecklenburg-Vorpommern (BMV) getroffen. «Es sind 20 Gründungsmitglieder in die Liste eingetragen», sagte Michael Bertram am Samstag. Der Lubminer Unternehmer wollte auf der Gründungsversammlung in Hanshagen bei Greifswald für den BMV-Vorsitz kandidieren. Wildt hatte im Oktober 2017 zusammen mit drei weiteren Politikern die AfD-Fraktion im Schweriner Landtag verlassen und mit diesen die BMV-Fraktion gegründet. Als einen Grund nannte er mangelnde Distanzierung von Gewalt und Fremdenhass.