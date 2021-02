Justiz : Neue Präsidentin für Schweriner Landgericht

Die Juristin Monika Köster-Flachsmeyer ist zur neuen Präsidentin des Schweriner Landgerichts ernannt worden.

Schwerin | Die 55-Jährige genieße hohes Ansehen, sagte Justizministerin Katy Hoffmeister (CDU) in einer am Dienstag in Schwerin veröffentlichten Mitteilung. Vorgänger Kai-Uwe-Theede ist seit Herbst Präsident des Oberlandesgerichts. Dort war Köster-Flachsmeyer Vize...

