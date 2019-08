Bevölkerung : Neue Prognose: Gebremster Bevölkerungsrückgang in MV

Die Landesregierung geht bei ihren Planungen weiter von einer schrumpfenden Bevölkerung in Mecklenburg-Vorpommern aus, rechnet aber mit einem deutlich langsameren Rückgang als bisher. Von derzeit etwa 1,61 Millionen werde die Einwohnerzahl bis 2030 voraussichtlich auf rund 1,58 Millionen sinken, sagte Infrastrukturminister Christian Pegel (SPD) am Dienstag in Schwerin bei der Vorlage der neuen Bevölkerungsprognose.

von dpa

20. August 2019, 12:30 Uhr

Demnach verliert das Land im kommenden Jahrzehnt etwa 70 000 Einwohner weniger als noch 2012 vorhergesagt. Als Gründe gelten die seit Jahren stabilen Geburtenzahlen, die Rückkehr von Menschen in ihre norddeutsche Heimat und die Zuwanderung von Migranten. So wies die Statistik für das Jahr 2017 etwa 5000 mehr Zuzüge von Deutschen aus anderen Bundesländern nach Mecklenburg-Vorpommern aus als Fortzüge. Die Demografen waren in früheren Schätzungen noch von dauerhaften Wanderungsverlusten ausgegangen.