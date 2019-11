Wirtschaftspolitik : Neue Seidenstraße erreicht MV: Erster Güterzug kommt

von dpa

07. November 2019, 11:30 Uhr

Mecklenburg-Vorpommern findet Anschluss an die von China vorangetriebene «Neue Seidenstraße». Am Dienstag soll auf einem nördlichen Strang des transkontinentalen Handelsweges der erste Güterzug ankommen. Etappenziel des Anfang November im zentralchinesischen Xi‘an gestarteten Premierenzuges ist nach einer Fährfahrt über die Ostsee der Hafen Mukran auf Rügen. Von dort sollen die Containerwaggons mit Konsum- und Industriegütern weiter nach Hamburg rollen, wie das Verkehrsministerium in Schwerin mitteilte. Ressortchef Christian Pegel (SPD) sieht in dem Zug ein erstes sichtbares Ergebnis langjähriger Bemühungen, Mecklenburg-Vorpommern an die «Neue Seidenstraße» anzubinden. Vor allem für die Ostseehäfen sieht er erhebliche Wachstumspotenziale durch die neuen Handelswege, die politisch und ökonomisch allerdings heftig umstritten sind.