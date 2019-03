Kommunen : Neuer Bad Doberaner Bürgermeister mit Drei-Punkte-Programm

von dpa

20. März 2019, 07:30 Uhr

Der 53-jährige Jochen Arenz tritt an diesem Donnerstag sein Amt als Bürgermeister von Bad Doberan an. Er übernehme die 13 000-Einwohner-Stadt in einem guten Zustand, sagte der 53-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Sie gehöre zu den wenigen wachsenden Kommunen im Land. Neue Baugebiete seien ausgewiesen. Arenz hatte sich bei den Bürgermeisterwahlen im Oktober 2018 gleich im ersten Wahlgang durchgesetzt. Er hat drei Schwerpunkte ausgemacht, die er schnell erledigen will. Dazu gehöre die Verbesserung der Jugendarbeit, die Straßensanierung sowie die Beteiligung der Doberaner Bürger an Entscheidungen der Verwaltung.