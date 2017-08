Umwelt : Neuer Baumkronenpfad bei Ivenacker Eichen wird eröffnet

Die tausendjährigen Ivenacker Eichen als einziges Nationales Naturmonument Deutschlands haben vom heutigen Mittwoch an einen weiteren Besuchermagneten. In dem landeseigenen Wildpark in der Mecklenburgischen Seenplatte wird nach knapp einem Jahr Bauzeit ein in 20 Metern Höhe verlaufender Baumkronenpfad eröffnet. Zu ihm gehört auch ein 35 Meter hoher Aussichtsturm mit Fahrstuhl. Rund vier Millionen Euro wurden mit Hilfe der Jost-Reinhold-Stiftung investiert. Auf dem behindertengerecht angelegten 600 Meter langen Pfad können Besucher durch alle Wachstumszonen der Bäume wandern.