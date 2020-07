Unternehmen : Neuer Darlehensfonds mit rund zehn Millionen Euro startet

Unternehmen und Existenzgründer in Mecklenburg-Vorpommern können künftig auf Gelder aus einem Darlehensfonds hoffen, wenn ihr Geldbedarf nicht von einer Geschäftsbank gedeckt wird. Die Darlehenssumme liegt pro Antragssteller zwischen 20 000 und 500 000 Euro, wie das Wirtschaftsministerium am Freitag in Schwerin mitteilte. Antragsberechtigt sind demnach Unternehmen, die unter 250 Mitarbeiter haben und nicht mehr als 50 Millionen Euro Jahresumsatz erwirtschaften.

von dpa

31. Juli 2020, 12:31 Uhr