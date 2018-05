Museen : Neuer Flugsimulator im Lilienthal-Museum Anklam

Museumsfans können sich am Internationalen Museumstag am Sonntag auf einige Überraschungen im Nordosten freuen. So wird es im Otto-Lilienthal-Museum in Anklam erstmals möglich sein, in einen Lilienthal-Flugsimulator zu steigen und selbst auszuprobieren, wie der Flugpionier im 19. Jahrhundert seine Selbstbau-Gleiter steuerte. Das Cockpit von Lilienthals Fluggerät sei dafür aus Weidenholz nachgebaut und in einem Edelstahl-Rahmen aufgehängt worden, sagte der Leiter des Museums, Bernd Lukasch, am Freitag.

von dpa

11. Mai 2018, 14:56 Uhr

Die Besucher könnten ins Cockpit steigen und versuchen, das Fluggerät wie einst Lilienthal (1848-1896) ausschließlich mit den in der Luft hängenden Beinen zu steuern. «Das ist schweres Bauchmuskeltraining», sagte Lukasch. Die sportliche Leistung Lilienthals sei erheblich gewesen. «Ist die Nase des Fluggeräts zu hoch, muss man die Beine nach vorn nehmen, dann senkt sie sich. Will ich langsamer werden, müssen die Beine nach hinten.» Mit Seitwärtsbewegungen der Beine könne die Flugrichtung beeinflusst werden. Der Simulator sei zusammen mit der Berliner Firma Virtual Hands entwickelt worden, die bereits Erfahrungen mit Formel-1-Simulatoren habe. Der Besucher «fliegt» der Firma zufolge in Anklam durch eine am Computer erzeugte, virtuelle Landschaft. Ziel sei es, so weit zu kommen wie Lilienthal: 250 Meter.

Am Sonntag wird auch das «Virtuelle Landesmuseum Mecklenburg» um Museen aus Vorpommern erweitert. Seit 2014 gibt es diese Internetseite. Mit den rund 100 ausführlich erklärten Exponaten aus 16 Häusern des östlichen Landesteils wächst die Zahl der Ausstellungsstücke auf mehr als 400. Viele davon können dank 360-Grad-Fotografie von allen Seiten betrachtet werden.

Am Internationalen Museumstag beteiligen sich in Mecklenburg-Vorpommern 84 der rund 250 Museen. Die meisten Häuser gewähren an diesem Tag freien Eintritt oder senken die Eintrittspreise.