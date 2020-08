Agrar : Neuer Forschungsbau für Ökohaltung von Nutztieren

Beim Leibniz-Institut für Nutztierbiologie (FBN) in Dummerstorf bei Rostock ist ein Erweiterungsbau eröffnet worden, in dem die ökologischen Aspekte der Schweinehaltung in den Mittelpunkt gerückt werden sollen. Weitere Schwerpunkte liegen in der Erforschung alter und vom Aussterben bedrohter Nutztierrassen sowie in der Entwicklung intelligenter Lösungen für eine nachhaltige Landwirtschaft, wie Institutschef Klaus Wimmers am Montag bei der Eröffnung sagte. Bundes- und Landesagrarministerium investierten zusammen rund 1,8 Millionen Euro.

von dpa

10. August 2020, 12:38 Uhr