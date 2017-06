Unternehmen : Neuer Gesprächsanlauf bei Schmitz Cargobull in Toddin

Im Ringen um den Erhalt der Fahrzeugbau-Firma von Schmitz Cargobull am Standort in Toddin (Kreis Ludwigslust-Parchim) nähern sich Unternehmensführung und Arbeitnehmerseite wieder einander an. Der Vorstand habe für den 4. Juli Sondierungsgespräche angeboten, teilte IG-Metall-Sprecher Hans-Georg Frericks am Mittwoch in Toddin mit. Ziel von Belegschaft und Gewerkschaft bleibe es, die für September 2018 angekündigte Stilllegung der Tochterfirma in Westmecklenburg zu verhindern. «Wir wollen eine Standortsicherungsvereinbarung, damit die Kollegen hier weiterarbeiten können», sagte Frericks. Um der Forderung Nachdruck zu verleihen, werde der seit gut einer Woche laufende Streik fortgesetzt.