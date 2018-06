Verteidigung : Neuer Inspekteur der Luftwaffe besucht Fliegerhorst Laage

von dpa

Der neue Inspekteur der Luftwaffe, Generalleutnant Ingo Gerhartz, wird am heutigen Mittwoch (13.00 Uhr) beim Taktischen Luftwaffengeschwader 73 «Steinhoff» in Laage (Kreis Rostock) erwartet. Er hatte Ende Mai Karl Müllner abgelöst, der in den Ruhestand ging. Hauptaufgabe des Luftwaffengeschwaders ist die Ausbildung aller Eurofighter-Piloten der Luftwaffe. Daneben übernimmt das Geschwader bei Bedarf zusätzlich neben zwei weiteren Jagdverbänden die Sicherung des deutschen Luftraums und kann somit auch lufthoheitliche Aufgaben wahrnehmen. Das sogenannte «Air Policing» beinhaltet die Befähigung zur Bereitstellung einer Alarmrotte, die in kürzester Zeit auf Anweisung eines Nato-Gefechtsstands eingesetzt werden kann.