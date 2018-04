Agrar : Neuer Jagdbeirat berufen: Christian Lange behält Vorsitz

Schwerin (dpa/mv) - Agrarminister Till Backhaus (SPD) hat am Mittwoch die Mitglieder des Jagdbeirats berufen. Den Vorsitz des Beratungsgremiums des Ministeriums behält der Leiter des Forstamts Friedrichsmoor, Christian Lange, der dem Gremium schon seit zehn Jahren vorsteht. Daneben gehören dem Jagdbeirat 16 weitere Mitglieder an, je zwei aus der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft, der Landesjägerschaft, aus Jagdgenossenschaften, Gemeinden, der Fischerei, dem Naturschutz und dem Veterinärwesen.

von dpa

18. April 2018, 18:18 Uhr

Der Jagdbeirat wird bei sämtlichen Gesetzesvorhaben, die das Jagdwesen berühren, um Stellungnahmen gebeten. Darüber berät er das Ministerium bei Projekten zur Förderung des Jagdwesens, die unter anderem aus der Jagdabgabe - einer Sondersteuer der Jäger - finanziert werden. Der Jagdbeirat hat laut Ministerium darauf zu achten, dass die Mittel zweckentsprechend verwendet werden.

In der vergangenen Amtszeit habe der Beirat das Ministerium bei allen Maßnahmen zur Verbeugung des Ausbruchs der Afrikanischen Schweinepest beraten und habe Anteil an 2-Millionen-Euro-Programm («Pürzelprämie») zur Reduzierung der Wildschweine. Seit Dezember hat die Landesforstanstalt für 20 380 Schwarzwildabschüsse und 1326 Hundeeinsätze mehr als 542 000 Euro ausgezahlt. Jäger hatten mehr als 4400 Anträge auf Aufwandsentschädigung gestellt. Außerdem beriet der Jagdbeirat das Ministerium bei der Aufnahme von Rabenkrähe, Nebelkrähe, Elster, Nilgans und Nutria in das Jagdrecht.